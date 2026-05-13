Donne dentro la Storia memoria e futuro al femminile

Il 15 si terrà un evento dedicato alle donne che hanno partecipato alle guerre mondiali, con testimonianze e narrazioni storiche. La giornata intende mettere in luce il ruolo delle donne in momenti cruciali del passato, attraverso interventi di studiosi e testimonianze dirette. L’iniziativa si svolge in un luogo pubblico e prevede anche esposizioni di documenti e fotografie d’epoca. L’obiettivo è ricordare e valorizzare il contributo femminile in periodi di conflitto.

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Donne dentro la Storia: narrazioni sul contributo delle donne alle guerre mondiali. Il prossimo 15 maggio 2025, alle ore 17:00, il Salone dei Congressi dell’Associazione ANMIG di Reggio Calabria ospiterà l’incontro “Donne dentro la Storia”, un appuntamento dedicato al ruolo delle donne nei grandi conflitti del Novecento e alla loro eredità nella costruzione della memoria collettiva. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Associazione Nazionale Mutilati di Guerra, nasce con l’obiettivo di valorizzare le narrazioni femminili che hanno attraversato le guerre mondiali. In questo modo, l’incontro intende restituire voce a chi ha vissuto la Storia non solo come spettatrice, ma anche come protagonista silenziosa e coraggiosa, contribuendo così a costruire una memoria più completa e consapevole.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Donne dentro la Storia, memoria e futuro al femminile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Mystery of the Centenarians: Is There a Secret For Immortality Notizie correlate "La storia femminile al plurale". Capannori celebra il voto alle donne. Due iniziative tra passato e presenteIn pochi sanno che la prima volta che le donne si recarono al voto non fu il 2 giugno 1946 per la scelta tra Monarchia e Repubblica, ma il 10 marzo... Leggi anche: Così le donne cambiarono la storia. Quel primo “voto femminile“ Temi più discussi: A Reggio, il seminario Donne dentro la Storia · ilreggino.it; Cannes, 5 donne iconiche nella storia dei manifesti del Festival; Dentro il romanzo storico: con Emanuela Fontana alla scoperta de Le bambine di Roma; A war on women, il film che rompe il silenzio sull’Iran. Una stampa che, su abiti e accessori, ha fatto - e continua a fare - tendenza. A dimostrazione che la carta dei giornali ha ancora un valore, dentro e fuori le passerelle x.com Buona Festa della Mamma! Madri memorabili dai libri dell'infanzia - reddit.com reddit Reggio Calabria, il 15 maggio il seminario Donne dentro la Storia | INFOIl 15 maggio 2026 alle ore 17:00 presso i saloni della sede ANMIG di Reggio Calabria sita in Viale Amendola 29/R, nell’ambito dell’ottantesimo anniversario in cui le donne hanno esercitato la prima vo ... strettoweb.com 'Voto alle donne!', la lunga storia della battaglia per i dirittiMARIO AVAGLIANO E MARCO PALMIERI, 'VOTO ALLE DONNE!' (EINAUDI, PP. ansa.it