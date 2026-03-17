Il primo voto femminile ha segnato un momento importante, con lunghe file di donne che si presentavano ai seggi. Quel giorno, molte di loro si sono messe in coda tra la folla, con l’ansia e l’attesa che si leggeva negli sguardi. La scena mostrava un cambiamento deciso, mentre le donne si preparavano a esercitare un diritto prima negato.

Davanti ai seggi c’erano file lunghissime. Ma quel giorno non era come gli altri. Tra la gente che aspettava il proprio turno c’erano tante donne con il cuore che batteva forte. Alcune stringevano la borsa tra le mani, altre parlavano piano tra loro. Stavano per fare qualcosa che fino a poco tempo prima sembrava impossibile: votare. Era il 2 giugno 1946. Gli italiani erano chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica. Ma quella giornata non decise soltanto il futuro dello Stato: segnò anche una grande conquista di libertà. Per la prima volta nella storia del nostro Paese anche le donne poterono esprimere la loro scelta. Oggi, a 80 anni da quel momento storico, noi alunne e alunni di una classe quinta primaria di Massa abbiamo deciso di fermarci a riflettere su quanto sia prezioso questo diritto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Così le donne cambiarono la storia. Quel primo “voto femminile“

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