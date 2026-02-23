Due arresti per estorsione e maltrattamenti tra Terni e Montecastrilli | coinvolti un uomo di 44 anni e una donna di 32 anni

Due persone sono state arrestate tra Terni e Montecastrilli per aver messo sotto pressione un familiare, causando preoccupazione nel quartiere. La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno effettuato le operazioni dopo aver raccolto prove di comportamenti violenti e richieste di denaro. Un uomo di 44 anni e una donna di 32 anni sono stati fermati durante controlli mirati. Le indagini continuano per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

Due differenti episodi di violenza e intimidazioni in città: doppio intervento di Polizia e Carabinieri per minacce e richieste di denaro La Polizia di Stato e i Carabinieri della provincia di Terni hanno portato a termine due distinti interventi nei confronti di due persone accusate di reati di estorsione e maltrattamenti in ambito familiare. Nel primo caso, la Polizia di Stato di Terni ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 44 anni, residente in città, gravemente indiziato di estorsione aggravata ai danni di una donna ternana di 72 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni, l’uomo si sarebbe recato presso l’abitazione della vittima, minacciandola e intimidendola, riuscendo a farsi consegnare 150 euro, a titolo di un presunto credito vantato nei confronti del figlio della donna. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

