Botte e minacce al compagno in sedia a rotelle | Dammi un figlio o ti seppellisco Donna a processo per maltrattamenti

L'uomo aggredito e insultato per anni dopo l’incidente avuto in moto. In casa dispetti e cattiverie ANCONA - Alti e bassi nella relazione di coppia e dopo l’incidente stradale di lui lei gli avrebbe fatto vivere l’inferno perché non riuscivano ad avere un figlio. Una donna di 37 anni, di origine moldava, è finita a processo per maltrattamenti aggravati in famiglia. L'accusa è di aver sottoposto il compagno, un 46enne di Senigallia con cui viveva a Trecastelli da cinque anni, a schiaffi, calci e insulti, anche dopo che l'uomo aveva avuto un incidente in moto ed era finito in sedia a rotelle con una disabilità al 100% per attività motorie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

