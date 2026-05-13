Domani sera alle 20.30, presso la sala Europa di via Marconi a Predappio, si terrà un incontro informativo sulla donazione del midollo osseo organizzato dall’Avis locale in collaborazione con la Fondazione Admo Emilia Romagna. L’evento mira a sensibilizzare la comunità sulla procedura di donazione e a fornire informazioni utili ai potenziali donatori. L’iniziativa si inserisce in un programma di promozione della salute e del volontariato nel territorio.

L’Avis di Predappio ha organizzato per domani alle 20.30 presso la sala Europa di via Marconi 17 a Predappio, un incontro informativo sulla donazione del midollo osseo, in collaborazione con la Fondazione Admo Emilia Romagna. L’evento, patrocinato dal Comune di Predappio, si colloca nella più ampia cornice di ‘ Match 4 Life 2026 ’, la campagna nazionale Admo dedicata all’informazione e sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, patrocinata dal Centro nazionale trapianti, Centro nazionale sangue, Iibmdr e Gitmo (Gruppo italiano per il trapianto di midollo osseo). "L’iniziativa – spiega la presidente locale dell’Avis, Michela Picchi (foto) – offre a tutti l’opportunità di ricevere informazioni sulla donazione di midollo osseo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donare il midollo osseo: Predappio in prima linea

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