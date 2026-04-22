A Firenze, nel corso della terza edizione del Visarno Cosplay & Co, si è assistito a un'iniziativa particolare che ha coinvolto i partecipanti. Trenta-cinque cosplayer si sono sottoposti a prelievi di sangue per essere tipizzati come donatori di midollo osseo. L'evento ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare e promuovere la registrazione tra i giovani appassionati di cosplay.

Firenze, 22 aprile 2026 – A Firenze, alla terza edizione del Visarno Cosplay & co, definito il festival della cultura nerd e dell’intrattenimento creativo, attraverso una mostra e laboratori di mattoncini, il torneo delle blade, l’area Artist Alley e il contributo didattico dell’Istituto d’arte di Firenze e della Nemo Academy, travestimenti creativi che si confrontati in un contest, andato in scena domenica pomeriggio. In questo evento di settore si è inserito il mondo della solidarietà e del “dono”. Hanno infatti partecipato Avis e Admo, associazioni che hanno come finalità l’individuazione di nuovi donatori di sangue e di midollo osseo,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dono sbarca tra i cosplayer. E 35 si fanno “tipizzare” per le donazioni di midollo osseo

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