Don Roberto Fiscer | Ho lasciato tutto per farmi prete Davo la comunione di nascosto a un calciatore di Serie A

Don Roberto Fiscer, sacerdote e figura nota sui social, ha raccontato di aver abbandonato la propria carriera, la relazione sentimentale e di aver rimosso i tatuaggi circa vent'anni fa per seguire la vocazione religiosa. In un'intervista, ha ricordato anche di aver somministrato la comunione di nascosto a un calciatore di Serie A, un episodio che ha attirato attenzione sulla sua storia di trasformazione personale.

Intervista a Don Roberto Fiscer. Il prete influencer racconta la sua storia. Vent'anni fa lasciò il lavoro, la fidanzata e cancellò i tatuaggi per farsi prete. Oggi si divide tra la parrocchia, le carceri, gli ospedali e la scuola. Su Fanpage.it replica alle accuse di blasfemia, parla della sua fiducia in Dio e solleva un tema: in Italia ci si vergogna della propria fede.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Arriva il via libera per la beatificazione di don Roberto Malgesini, il “prete degli ultimi” ucciso a ComoIl Vaticano ha dato il via libera per l'inizio del processo di beatificazione di don Roberto Malgesini. Al via il processo di beatificazione di don Roberto Malgesini, il “prete degli ultimi” ucciso a ComoConcesso il nullaosta per il processo di beatificazione di don Roberto Malgesini, il "prete degli ultimi" ucciso a Como il 15 settembre 2020.