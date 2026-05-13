Don Mimmo | Non possiamo più rimandare è il momento di sporcarci le mani nel nome della giustizia
Stamattina si è svolto un incontro presso il Palazzo Arcivescovile di via Donnaregina, durante il quale è stata ufficializzata la nomina di mons. Michele Autuoro a vescovo di Benevento. Don Mimmo ha dichiarato che non si può più rimandare e che è arrivato il momento di agire concretamente nel nome della giustizia. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti ecclesiastici e autorità locali.
Incontro stamane al Palazzo Arcivescovile di via Donnaregina per ufficializzare la nomina di mons. Michele Autuoro a vescovo di Benevento.Il vescovo di BeneventoNon ancora 60 anni (è nato il 27 dicembre 1966), originario di Procida, Autuoro ha studiato nel Seminario Arcivescovile di Napoli ed è.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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