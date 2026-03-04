Ciao Mimmo palloncini bianchi e cori di giustizia | l’addio straziante a Domenico nel Duomo di Nola

Nel Duomo di Nola si sono svolti i funerali di Domenico Caliendo, con palloncini bianchi e cori di giustizia. La piazza ha risposto con un applauso lungo e intenso, mentre i presenti hanno gridato “Giustizia”. La cerimonia ha visto la partecipazione di molte persone che hanno espresso il loro dolore e la richiesta di verità.

Funerali di Domenico Caliendo a Nola: perché la piazza ha gridato “Giustizia”? Un applauso lungo, interminabile. Poi centinaia di palloncini bianchi che salgono verso il cielo sopra piazza Duomo. È l’immagine che resta dei funerali di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e quattro mesi morto il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore eseguito all’ospedale Monaldi di Napoli. All’uscita della bara bianca dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta, la folla ha intonato “Guerriero” di Marco Mengoni. Un omaggio al soprannome che mamma Patrizia aveva scelto per lui: “Il mio guerriero”. Una frase ripetuta nei giorni del ricovero e persino tatuata sul polso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - “Ciao Mimmo”, palloncini bianchi e cori di giustizia: l’addio straziante a Domenico nel Duomo di Nola Leggi anche: L’addio a Domenico Caliendo nel Duomo di Nola, la madre: “Devono pagare solo quelli che hanno sbagliato” Nola si stringe attorno a Domenico Caliendo, l’addio nel Duomo segnato da una inquietante lettera anonimaFunerali di Domenico Caliendo, spunta la lettera anonima prima delle celebrazione: il contenuto al vaglio degli inquirenti.