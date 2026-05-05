Papa a Napoli Don Mimmo Battaglia | Leone un?immersione nella vita reale della città scossa alle coscienze

Il 8 maggio il Papa sarà a Napoli. Don Mimmo Battaglia ha descritto questa visita come un’immersione nella vita reale della città, che si sta muovendo in un momento di cambiamenti e sfide. La presenza del Papa rappresenta un momento importante per la comunità locale, che attende questo evento come un segnale di attenzione e vicinanza. La visita si inserisce in un tempo di trasformazioni e di riflessioni per la città.

Eminenza, l’8 maggio arriva il Papa, qual è il segnale che rappresenta per la città di Napoli in questo momento storico? «È un segno che arriva dentro un tempo fragile e difficile e, proprio per questo, necessario. Napoli è una città viva, ma attraversata da tensioni che non si possono ignorare: desideri grandi, possibilità non sempre all’altezza, fatiche che si accumulano. La presenza del Papa non si colloca sopra questa realtà. Ci entra. Dice che nessuna storia è marginale, che nessuna ferita è fuori dallo sguardo della Chiesa. E nello stesso tempo riconosce qualcosa che spesso sfugge: dentro questa città, accanto alle contraddizioni, c’è una qualità umana che resiste.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Papa a Napoli, Don Mimmo Battaglia: «Leone, un?immersione nella vita reale della città scossa alle coscienze» Notizie correlate Don Mimmo Battaglia: «Grazie Papa Leone, la tua visita a Napoli messaggio di pace»Don Mimmo Battaglia, la città accoglierà papa Leone l’8 maggio, nel giorno dell’anniversario dell’elezione. Leggi anche: Incendio teatro Sannazaro, don Mimmo Battaglia: "Napoli ha imparato da secoli a rialzarsi dalle sue macerie" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: NAPOLI PRONTA AD ACCOGLIERE PAPA LEONE XIV; Il Papa nella Terra dei Fuochi, don Battaglia: Lui verrà dove la stessa vita è minacciata. Un monito a tutti; Si ripete il prodigio di San Gennaro il cardinale Battaglia: A Napoli nessuno sia straniero; Papa Leone atteso a Napoli: l'incontro in piazza Plebiscito venerdì 8 maggio, ecco il programma completo. Papa a Napoli, Don Mimmo Battaglia: «Leone, un’immersione nella vita reale della città scossa alle coscienze»Eminenza, l’8 maggio arriva il Papa, qual è il segnale che rappresenta per la città di Napoli in questo momento storico? «È un segno che arriva dentro un ... ilmattino.it Don Mimmo Battaglia: «Papa a Napoli come pellegrino di pace»Così l'arcivescovo saluta l'arrivo in città di Leone XIV il prossimo 8 maggio, nel primo anniversario del suo pontificato ... ilroma.net Radio CRC. . Grande commozione per i napoletani. Il Cardinale don Mimmo Battaglia porta la teca di San Gennaro sul Sagrato del Duomo #sangennaro #miracolo - facebook.com facebook