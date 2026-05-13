Don Leonardo Mancini accolto dalla comunità Guiderà Santa Maria della Marca e Dogana
La nomina del nuovo parroco delle chiese di Santa Maria della Marca e Santa Maria in Lungotuono alla Dogana è stata comunicata il mese scorso dal vescovo di Volterra. Don Leonardo Mancini è stato accolto dalla comunità locale, che ora lo vede pronto a guidare le funzioni religiose e le attività delle due parrocchie. La sua presenza è stata annunciata ufficialmente e la comunità ha mostrato entusiasmo per il cambiamento.
Ad annunciare la nomina di don Leonardo Mancini a nuovo parroco della chiesa di Santa Maria Della Marca e della chiesa Santa Maria in Lungotuono alla Dogana era stato il mese scorso il vescovo di Volterra, Roberto Campiotti. E ieri il nuovo parroco è stato ufficialmente accolto dalla comunità delle due parrocchie, davanti alla chiesa di Santa Maria della Marca. Un prete giovanissimo: originario di Cecina, è nato nel 1993 e compirà 33 anni il prossimo settembre. Il suo precedente incarico lo ha visto impegnato come vicario parrocchiale di Volterra. Il nuovo parroco (gli incarichi di segretario vescovile e vice-cancelliere) è stato salutato nei giorni scorsi anche dalla sindaca Francesca Giannì e dal parroco di Santa Verdiana, don Leonardo Tarchi.🔗 Leggi su Lanazione.it
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