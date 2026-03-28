Giovedì 26 marzo si è spento don Giovanni Annino. La notizia è stata diffusa dai monaci della basilica Santa Maria dei Miracoli di Casalbordino, dove è stata allestita la camera ardente. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente dalla comunità religiosa locale.

I monaci della basilica Santa Maria dei Miracoli di Casalbordino hanno annunciato la scomparsa del confratello don Giovanni Annino, avvenuta giovedì 26 marzo. Nato nel 1944, Giovanni Annino prese i voti nel 1999 e dedicò i decenni successivi alla preghiera, al servizio e alla cura spirituale di tutti coloro che cercavano la sua guida. Membro dell'Ordine di San Benedetto, dopo un periodo di oltre 20 anni trascorso Novalesa, in Piemonte, era rientrato a Casalbordino. La camera ardente è stata allestita all’ingresso del monastero di Casalbordino. Qui sabato 28 marzo, alle roe 15, si svolgerà il rito esequiale che sarà presieduto dal padre abate di Noci, dom Paolo M. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Si è spento don Giovanni Annino, la camera ardente a Santa Maria dei Miracoli

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