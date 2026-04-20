Chucky torna dalla tomba | Don Mancini pronto a scrivere il sequel

Don Mancini ha annunciato durante l’evento Steel City Con in Pennsylvania di essere al lavoro su un nuovo film di Chucky. Il progetto sarà un sequel diretto di Cult of Chucky del 2017 e della serie televisiva trasmessa tra il 2021 e il 2024. Mancini ha dichiarato di voler riportare il personaggio di Chucky sul grande e piccolo schermo, continuando a sviluppare la saga iniziata negli anni '80.

Don Mancini è pronto a riportare Chucky in vita ancora una volta. Il creatore del franchise di Child’s Play ha recentemente annunciato allo Steel City Con in Pennsylvania di essere al lavoro su un nuovo film, che fungerà da sequel sia di Cult of Chucky del 2017 che della serie del 2021-2024. Scopriamo i dettagli trapelati finora sul presunto sequel. Il ritorno di un piccolo mostro. “Sto scrivendo un nuovo film di Chucky “, ha detto Mancini al pubblico, secondo quanto riportato da Bloody Disgusting, che ha anche affermato che ha intenzione di tornare alla regia per il prossimo sequel. Jennifer Tilly, che interpreta la bambola assassina Tiffany nel franchise, ha recentemente anticipato a Entertainment Tonight che, nonostante la fine della serie, “so per certo che ci saranno altre avventure di Chucky e Tiffany.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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