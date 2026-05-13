Domenica gioca la A? Lo sapremo domani

Domenica si sarebbe dovuto giocare il derby di Roma alle 12,30, ma la partita è stata spostata a lunedì. La decisione è arrivata dopo una comunicazione della Prefettura, che ha annunciato il cambiamento a causa di impegni legati alle finali di tennis. La data e l’orario del match sono stati quindi modificati rispetto a quanto inizialmente stabilito. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, creando incertezza tra tifosi e addetti ai lavori.

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Com’erano belli, i tempi in cui i pasticci burocratici nella filiera organizzativa del calcio nostrano venivano compensati da qualche risultato eclatante di un club o della Nazionale. Quasi a dire: il genio italico difetta in pianificazione, ma svetta per immaginazione e risultati sul campo. Ora non è nemmeno più così. I risultati latitano, i pasticci restano. L’ultimo in ordine di tempo lo si registra ieri, in un curioso gioco a rimpiattino tra la Lega di Serie A, la Prefettura di Roma, con le emittenti televisive a far da convitato di pietra dietro le quinte e la Regione Lazio a commentare in modo non certo benevolo. Il motivo del...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Domenica gioca la A? Lo sapremo domani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Audiovisuel Public, la contre-offensive pour enterrer le rapport de la Commission d'enquête. Notizie correlate Promozione. Lo Jolo domani gioca a Peccioli. Sfida playoff con il PietrasantaIl cammino-playoff dello Jolo inizierà dal campo sportivo "Alfredo Pagni" di Peccioli, in provincia di Pisa. Bimba morta a Bordighera, tracce di sangue anche nell’auto della madre: “Domani sapremo a chi appartengono”I carabinieri del Ris hanno trovato tracce di sangue anche nell'auto utilizzata dalla donna in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale... Argomenti più discussi: Serie A, gli orari della 37ª giornata: si gioca tutto di domenica; Serie A, il calendario: Inter-Parma domenica 3 maggio alle 20:45; Juve-Fiorentina, derby di Roma, Milan e Como: ufficiale il calendario Serie A, quando si gioca; Caos derby, la scelta ufficiale: Roma-Lazio (e altre 4 partite) domenica alle 12:30. De Siervo: È l'unica soluzione. Derby alle 12:30 di domenica perché è rischioso farlo giocare la sera, poi cambiano idea e si giocherà alle 20:45 di lunedì sera..... Siete ridicoli x.com A livello amatoriale (tipo la Sunday League), è meglio giocare lenti o veloci? reddit Serie A, gli orari della 37ª giornata: si gioca tutto di domenicaLa Lega Serie A ha annunciato proprio in questi minuti gli orari di quelle che saranno le gare della 37ª giornata di Serie A, di fatto la penultima del campionato. Tutti i match si giocheranno ... fantacalcio.it