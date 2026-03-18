Bimba morta a Bordighera tracce di sangue anche nell’auto della madre | Domani sapremo a chi appartengono

A Bordighera, i carabinieri del Ris hanno scoperto tracce di sangue nell’auto della madre, arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale di una bambina di due anni. Domani saranno analizzati i campioni per determinare a chi appartengano le tracce. La vicenda riguarda la morte della bambina e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli del caso.