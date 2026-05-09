promozione lo jolo domani gioca a peccioli sfida playoff con il pietrasanta

Il cammino-playoff dello Jolo inizierà dal campo sportivo "Alfredo Pagni" di Peccioli, in provincia di Pisa. E lì che gli uomini di mister Luigi Ambrosio, secondi nel girone A del campionato di Promozione ad un solo punto dalla Lampo Meridien, sfideranno il Pietrasanta nel match valido come finale degli spareggi-promozione del raggruppamento fissato per le 16 di domani. Il club della Versilia, terzo al termine della "regular season", ha regolato in semifinale il Pontebuggianese con un netto 3-0. Ed i calciatori pratesi hanno un motivo ulteriore per dare il 100%: nel corso della "regular season", il Pietrasanta ha vinto sia al Fantaccini (3-1, all’andata) che tra le mura amiche (2-0, al ritorno).🔗 Leggi su Lanazione.it

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