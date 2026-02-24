Il voto delle donne copie 80 anni | al cinema Rouge et Noir un incontro e la proiezione di C' è ancora domani

Il voto delle donne compie 80 anni e ha portato un momento di riflessione al cinema Rouge et Noir, dove si è tenuto un incontro dedicato. La causa è il riconoscimento dei diritti femminili, e l’evento ha incluso anche la proiezione del film

Una mattina speciale al Rouge et Noir, sabato 28 febbraio dalle 9:30 un incontro per celebrare gli 80 anni del voto alle donne. E, a seguire, la proiezione gratuita del film "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi. Una giornata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati - sezione distrettuale di Palermo. Introducono: Giulia Falchi e Federica La Chioma (Ges ANM Palermo).Relatori: Stefania Auci (scrittrice), Ornella Spataro (prof.ssa Diritto. Costituzionale nell’Università di Palermo), Eliana Di Caro (giornalista al Sole 24 Ore e scrittrice), Maria Adele Cipolla (scrittrice e illustratrice), con video intervista di Gabriella Luccioli (già magistrata), video intervista realizzata da Lavinia Caminiti, con il montaggio di Filippo Susisnno (filmaker). 🔗 Leggi su Palermotoday.it Al Rouge et Noir proiezione speciale di “n-Ego”: la regista Eleonora Danco in salaEleonora Danco ha portato in sala il suo secondo film, “n-Ego”, durante una proiezione speciale al cinema Rouge et Noir, perché il film è stato selezionato al prossimo Film Festival di Torino 2024. "The Cost of Growth": al Rouge et Noir la prima proiezione del documentario a PalermoMartedì sera al Rouge et Noir si è tenuta la prima proiezione del documentario “The Cost of Growth” di Thomas Maddens. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Casa Cervi celebra il voto alle donne: l’80° della Repubblica dedicato ai giovani; Il voto delle donne nel 1946: lectio di Patrizia Gabrielli nell’aula vasariana; Il voto alle donne a ottant’anni dal 1946, incontro con la storica Michela Ponzani; A 80 anni dal voto delle donne. Gianna Pratesi, la voce di un secolo sul palco di Sanremo: Il voto delle donne cambiò l’ItaliaA quasi 106 anni, Gianna Capaldi Pratesi — pianista, pittrice e testimone del primo voto alle donne — sale all’Ariston come simbolo vivente della Repubblica e ... repubblica.it Donne e leadership: Alba interroga il presente a ottant’anni dal voto femminileIl 27 febbraio alla Sala Riolfo un confronto tra economia, impresa e salute per misurare lo stato della leadership femminile oggi. Sullo sfondo il Reykjavík Index e la ritradizionalizzazione delle n ... targatocn.it All’iniziativa del Partito Democratico “Vota No per difendere la Costituzione”, in vista del referendum del 22 e 23 marzo con la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, al cinema Rouge et Noir di Palermo #IoVotoNo - facebook.com facebook