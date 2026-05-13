Domato l' incendio a Marina di Città Sant' Angelo l' area resta presidiata dai vigili del fuoco FOTO

Da ilpescara.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio che si era sviluppato nel pomeriggio di martedì 12 maggio a Marina di Città Sant’Angelo, nella zona di via Torre Costiera. L’area coinvolta è ancora presidiata dagli operatori antincendio, che continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza. Non ci sono state segnalazioni di feriti o persone coinvolte.

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Domato nella notte, dopo diverse ore, l'incendio che nel pomeriggio di martedì 12 maggio si era sviluppato a Marina di Città Sant'Angelo, nella zona di via Torre Costiera. A bruciare, in un'area piuttosto ampia che si estende fino al confine con Silvi, sono state sterpaglie e vegetazione. Resta.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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