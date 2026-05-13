Domani a Nola l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri Lectio Paulini

Domani a Nola si svolgerà l’ultimo incontro del ciclo “Lectio Paulini”. L’evento vedrà la partecipazione del docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che terrà una relazione sul tema previsto nel programma. La sessione si terrà in una sede pubblica e sarà aperta al pubblico interessato a approfondire tematiche legate alla figura e agli scritti di Paolo. L’appuntamento chiude una serie di incontri dedicati a questo argomento.

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