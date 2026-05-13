Domani a Nola l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri Lectio Paulini
Domani a Nola si svolgerà l’ultimo incontro del ciclo “Lectio Paulini”. L’evento vedrà la partecipazione del docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che terrà una relazione sul tema previsto nel programma. La sessione si terrà in una sede pubblica e sarà aperta al pubblico interessato a approfondire tematiche legate alla figura e agli scritti di Paolo. L’appuntamento chiude una serie di incontri dedicati a questo argomento.
Tempo di lettura: 2 minuti Sarà il professore Luca Mondin dell’Università Ca’ Foscari di Venezia a chiudere l’edizione 2026 di “Lectio Paulini”, ciclo di incontri promosso dal Centro di Studi e Documentazione su Paolino di Nola, con un commento delle epistole in versi del santo vescovo nolano ad Ausonio, in una relazione dal titolo: “Patrone, praeceptor, pater: le ultime epistole ad Ausonio (Paul. Nol. carm. 10-11 Hart. = ult. 1-2 Dolv.)”. L’appuntamento è per domani, 14 maggio, alle 18:00, presso il Salone dei Medaglioni del palazzo vescovile di Nola: una data scelta dal Centro in quanto vigilia della festa liturgica della Traslazione delle reliquie di san Paolino.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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