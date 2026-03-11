Isole - live talk e dj set

Al MAT laboratorio urbano si svolge l'evento Isole, che propone una serata con performance dal vivo, conversazioni e DJ set. L’appuntamento riunisce artisti e appassionati della musica indipendente, creando uno spazio dove si condividono voci, stili e percorsi diversi. La serata si presenta come un’occasione per ascoltare musica e scambiare idee in un ambiente dedicato alla scena emergente.

ISOLE arriva al MAT laboratorio urbano come un punto d’incontro reale tra voci, visioni e percorsi diversi della nuova musica indipendente. Non una scena unica, ma un arcipelago: artist3, collettivi, etichette e spazi che convivono, si toccano, si contaminano. Dal locale al nazionale, tra. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Astroaperitivo: cosa dicono i numeri del 2026 | Talk, networking & dj-setTorna AstroAperitivo, il format che unisce astrologia, confronto e connessioni cosmiche“Astroaperitivo” compie un anno e lo festeggiamo con... Italia '90 party, live e dj set al Monk RomaIl Monk, in via Giuseppe Mirri, è uno spazio multiforme e variegato dedicato a quanti hanno voglia di produrre, condividere e avvicinarsi a... Guenter Haas - Helping Hand (Sven Kuhlmann Mix)