Divieto di fumo in spiaggia Futuro Nazionale attacca | È un atto persecutorio Controllano i bagnini?

Un nuovo divieto di fumare in spiaggia ha suscitato reazioni di protesta. Un rappresentante di Futuro Nazionale ha commentato che si tratta di un atto persecutorio, sollevando dubbi sui controlli effettuati dai bagnini. La questione riguarda la possibilità di fumare sotto l’ombrellone, considerato da alcuni come un’ulteriore restrizione delle libertà personali. La normativa attuale vieta di fumare nelle aree pubbliche balneari, mentre le polemiche continuano a polarizzare opinioni.

“Il divieto di fumare sotto l’ombrellone mi sembra un’ulteriore, e forse eccessiva, limitazione della libertà individuale”. Ad intervenire sulla questione, dopo l'ordinanza balnearea emessa dal Comune di Rimini, è Luca Campisi, referente di Futuro Nazionale Rimini. Il Comune ha stabilito le.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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