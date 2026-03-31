Ostia Castel Porziano e Capocotta | verso il divieto di fumo in spiaggia

A partire dalla fine di marzo 2026, si prospetta l’introduzione di un divieto di fumare in alcune aree delle spiagge di Ostia, Castel Porziano e Capocotta. Sebbene sia necessario adottare un’apposita ordinanza per rendere ufficiale il provvedimento, le linee guida sono ormai state stabilite e l’iter amministrativo procede in questa direzione.

Roma, 31 marzo 2026 – Per i divieti veri e propri servirà un’ordinanza ad hoc, ma la direzione è ormai definita. Roma si prepara a vietare il fumo, comprese le sigarette elettroniche, sulle spiagge del litorale capitolino. Già dall’estate 2026, infatti, a Ostia, Castel Porziano e Capocotta potrebbe scattare una stretta sulla possibilità di fumare in spiaggia. In commissione Ambiente è stata approvata la proposta di deliberazione presentata da Giammarco Palmieri del Partito democratico e Paolo Ferrara del Movimento 5 Stelle. Il testo fissa le linee guida per disciplinare il divieto di fumo “sugli arenili del litorale romano” e costituirà la base per la futura ordinanza balneare che ogni anno viene firmata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Ostia, 90enne investita in via di Castel Porziano: trasportata in codice rosso al GrassiOstia, una donna di 90 anni è stata investita in via di Castel Porziano all’altezza del civico 497.

Leggi anche: Roma, stop al fumo in spiaggia: verso il divieto anche per e-cig sul litorale dal 2026

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Due auto si scontrano davanti a una scuola e travolgono due pedoni. Danneggiata una cancellata; Roma Infernetto, 13enne investito da un suv davanti all'istituto comprensivo Mozart in viale di Castel Porziano; Alberi, sicurezza e nuovo impianto: il piano del X Municipio per Castel Porziano; Ostia, via libera in commissione Ambiente al divieto di fumo sulle spiagge.

Due auto si scontrano davanti a una scuola e travolgono due pedoni. Danneggiata una cancellataTragedia sfiorata nel X municipio. È di due feriti gravi e una cancellata danneggiata il bilancio del terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, in via di Castel ... romatoday.it

Viale di Castel Porziano pericolosa, il Municipio annuncia: “Correremo ai ripari” (FOTO e VIDEO) x.com

Il giovane è stato investito davanti all'istituto scolastico comprensivo Mozart in viale di Castel Porziano, zona Infernetto facebook