Ostia Castel Porziano e Capocotta | verso il divieto di fumo in spiaggia

Da cdn.ilfaroonline.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dalla fine di marzo 2026, si prospetta l’introduzione di un divieto di fumare in alcune aree delle spiagge di Ostia, Castel Porziano e Capocotta. Sebbene sia necessario adottare un’apposita ordinanza per rendere ufficiale il provvedimento, le linee guida sono ormai state stabilite e l’iter amministrativo procede in questa direzione.

Roma, 31 marzo 2026 – Per i divieti veri e propri servirà un’ordinanza ad hoc, ma la direzione è ormai definita. Roma si prepara a vietare il fumo, comprese le sigarette elettroniche, sulle spiagge del litorale capitolino. Già dall’estate 2026, infatti, a Ostia, Castel Porziano e Capocotta potrebbe scattare una stretta sulla possibilità di fumare in spiaggia. In commissione Ambiente è stata approvata la proposta di deliberazione presentata da Giammarco Palmieri del Partito democratico e Paolo Ferrara del Movimento 5 Stelle. Il testo fissa le linee guida per disciplinare il divieto di fumo “sugli arenili del litorale romano” e costituirà la base per la futura ordinanza balneare che ogni anno viene firmata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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