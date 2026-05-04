A Pesaro l’estate senza sigarette | in spiaggia c’è il divieto di fumo

A Pesaro è stato introdotto un divieto di fumare in tutte le aree della spiaggia, comprese la battigia, l’arenile e le zone sotto gli ombrelloni. La misura, in vigore da oggi, vieta di accendere sigarette in tutta la zona balneare della città durante tutto il periodo estivo. La decisione è stata comunicata dalle autorità locali e si applica a tutti i cittadini e turisti presenti sulla riviera.

Pesaro, 4 maggio 2026 – ‘ Bionde ’ al bando. L’estate pesarese inizia con un divieto: niente più sigarette al mare, né sulla battigia, né sull’arenile, né sotto l’ombrellone. È la fine di un’epoca. Poi, a seconda delle preferenze, l’inizio di un tormento per i fumatori o un sollievo per chi scappa dal fumo. Chi voleva farsi un selfie tra amici con la ’bionda’ tra le labbra in mezzo alle sdraio, dovrà allontanarsi: dove, ancora esattamente non si sa. Lo ha deciso il Comune di Pesaro. L’ordinanza del Comune e le multe. L’ordinanza vale dal primo aprile. Multe ai trasgressori da 25 a 500 euro, il Comune ha promesso controlli, con l’assessore all’ambiente Maria Rosa Conti – il sindaco Andrea Biancani ha firmato l’ordinanza – che a giorni si farà una passeggiata sull’arenile con la polizia locale per controllare l’esordio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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