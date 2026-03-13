Vlahovic ancora out per Udinese Juve ma Conceicao vede il suo ritorno | Dusan è mancato come tutti gli altri che non sono stati disponibili Speriamo che…

Dusan Vlahovic resta indisponibile per la partita tra Udinese e Juventus, mentre l’allenatore portoghese Chico Conceicao spera nel suo rientro. Il giocatore non è stato presente nelle ultime sfide, e l’allenatore ha commentato che anche altri sono stati assenti, auspicando un suo ritorno. La squadra si prepara alla prossima sfida senza il centravanti serbo, con la speranza di recuperarlo al più presto.

Dusan Vlahovic ancora out per Udinese Juve ma Chico Conceicao “vede” il suo ritorno: ecco le parole dell’esterno portoghese.. Durante la conferenza stampa di vigilia del match tra Udinese e Juve di domani sera, Chico Conceição ha commentato con entusiasmo l’imminente rientro di Dusan Vlahovic. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Il serbo è rimasto lontano dal terreno di gioco per oltre tre mesi a causa di un infortunio, ma ora sembra pronto a dare il suo contributo, sebbene nella sfida in terra friulana non sarà presente. Di seguito le parole del portoghese. RIENTRO VLAHOVIC – «Tutte le squadre con tutti i giocatori in forma sono più forti. Dusan è molto forte, è mancato come tutti gli altri che non sono stati disponibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic ancora out per Udinese Juve ma Conceicao “vede” il suo ritorno: «Dusan è mancato come tutti gli altri che non sono stati disponibili. Speriamo che…» Articoli correlati Vlahovic Juve ai titoli di coda: Dusan verso l’addio a zero, si muovono due top club esteri e uno italiano. Il punto sul suo futurodi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, avventura ai titoli di coda per il serbo: contratto in scadenza, lavora per un finale da protagonista. Vlahovic vede il rientro: Dusan in settimana col gruppo. Se tutto andasse per il meglio…Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Udinese Juve Temi più discussi: Juve: Spalletti, 'Vlahovic ancora out, punta l'Udinese'; Il rientro di Vlahovic e Milik che sorprende: gol Juve, Spalletti dice tutto; Juve, a Udine la mossa di Spalletti: David rischia la panchina; Juventus, le mosse di Spalletti contro l'Udinese: Vlahovic ci sarà, David a rischio panchina. Vlahovic non convocato per Udinese-Juve: slitta il rientro, ecco quando può tornareJuve-Sassuolo di sabato 21 marzo potrebbe essere la partita di Dusan Vlahovic. Il serbo è infortunato dalla sfida contro il Cagliari del 29 novembre scorso e aspetta con ansia il ritorno tra i convoca ... corrieredellosport.it Vlahovic out e la scelta su Milik: Spalletti, cosa filtra verso Udinese-JuveIn attesa della lista ufficiale, circolano le prime indiscrezioni: out l'ex Fiorentina, torna il polacco dopo quasi due anni di stop ... tuttosport.com “Siamo i più forti, dobbiamo dimostrarlo. Ecco cosa direi a Bernardo Silva” L’attaccante della Juventus Francisco Conceiçao è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juve di Serie A. #juventusnews24 #Conferenza #Conceicao #udinesejuve x.com Verso Udinese-Juventus, Runjaic recupera Solet: Atta pronto a tornare titolare, gli indisponibili - facebook.com facebook