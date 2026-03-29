Nella giornata si è svolto un incontro tra il calciatore e il club bianconero per discutere del rinnovo contrattuale. Secondo quanto riferito, rimangono differenze tra le parti riguardo alle condizioni del nuovo accordo. La questione del futuro dell’attaccante continua a essere al centro delle attenzioni in vista della prossima sessione di mercato estiva.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Juventus: resta ancora distanza per il rinnovo di Vlahovic. Cosa è emerso dopo l’incontro con il club bianconero

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