Disponibile il trailer ufficiale di Not Suitable for Work la serie in arrivo su Disney+ il 2 giugno

È stato diffuso il trailer ufficiale e l’immagine promozionale di Not Suitable for Work, la nuova serie comedy creata da Mindy Kaling. La serie sarà disponibile dal 2 giugno su Disney+ in Italia e nel resto del mondo, mentre negli Stati Uniti sarà trasmessa su Hulu. Al debutto saranno disponibili tre episodi.

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Sono disponibili il trailer ufficiale e la key art di Not Suitable for Work, la nuova serie comedy originale creata da Mindy Kaling che debutterà martedì 2 giugno in esclusiva su Disney+ in Italia e a livello internazionale, e su Hulu negli Stati Uniti, con tre episodi disponibili al lancio. La serie proseguirà poi con due episodi ogni settimana. Dalla creatrice di serie comedy di successo Mindy Kaling, Not Suitable for Work segue cinque ventenni ossessionati dal lavoro che puntano al successo professionale e, tempo permettendo, anche alla felicità personale, nel quartiere più glamour di Manhattan, Murray Hill. Kaling ha creato Not Suitable for Work ed è executive producer con lo showrunner Charlie Grandy ( The Sex Lives of College Girls, The Mindy Project ) e con Howard Klein di 3 Arts Entertainment.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Disponibile il trailer ufficiale di Not Suitable for Work, la serie in arrivo su Disney+ il 2 giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Reborn as unloved wife, I tamed the whole family with my charm!#chinesedrama Notizie correlate Not Suitable for Work: la nuova serie Disney+ in arrivo il 2 giugnoNot Suitable for Work, la nuova serie comedy originale creata da Mindy Kaling, debutterà il 2 giugno in esclusiva su Disney+ in Italia e a livello... Not Suitable for Work: il trailer della nuova comedy di Disney+ tra ambizione e glamour a ManhattanIl catalogo di Disney+ si prepara ad accogliere una nuova ed elettrizzante visione della vita metropolitana moderna. Temi più discussi: Not Suitable for Work svela il suo trailer; Berlin torna nel trailer di Netflix; Dutton Ranch : il trailer dello spin-off di Yellowstone; Lei svela il suo primo teaser su Prime Video. Not Suitable for Work: trailer ufficiale e data d’uscita della nuova comedy di Mindy Kaling su Disney+Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art di Not Suitable for Work, la nuova serie comedy creata da Mindy Kaling. La serie debutterà il 2 giugno 2026 con tre episodi disponibili al lancio. dtti.it Not Suitable for Work, su Disney+ la nuova serie comedy originale creata da Mindy KalingSono disponibili il trailer ufficiale e la key art di Not Suitable for Work, la nuova serie comedy originale creata da Mindy Kaling che debutterà martedì 2 giugno in esclusiva su Disney+ in Italia e a ... teleblog.it