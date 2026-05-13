Disegnobello e Meccanotecnica conquistano il Good Design Award con Sirio la brossatrice
Il Good Design Award 20256, riconoscimento internazionale istituito nel 1950 dal Chicago Athenaeum, è stato assegnato a Sirio, la brossuratrice sviluppata da Meccanotecnica. La macchina è stata premiata per il suo design e innovazione. Disegnobello ha contribuito al progetto, che ha portato alla vittoria del premio. La premiazione si è svolta in un evento dedicato, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulla cerimonia.
Bergamo. Il prestigioso Good Design Award 20256, istituito nel 1950 dal Chicago Athenaeum, è stato assegnato a Sirio, l’innovativa brossuratrice sviluppata da Meccanotecnica. Dietro questo traguardo c’è la firma di Andrea Bello e Riccardo Caretti di Disegnobello, studio bergamasco che da un trentennio trasforma la complessa ingegneria industriale in un perfetto equilibrio tra estetica e funzione. Non stupisce che la sinergia tra queste due eccellenze locali abbia sbaragliato le candidature di oltre cinquanta nazioni, trionfando su parametri severi come innovazione, design e sostenibilità. È la palese dimostrazione di come la solida cultura progettuale e manifatturiera bergamasca continui a guardare lontano.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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