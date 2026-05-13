Disegnobello e Meccanotecnica conquistano il Good Design Award con Sirio la brossatrice

Il Good Design Award 20256, riconoscimento internazionale istituito nel 1950 dal Chicago Athenaeum, è stato assegnato a Sirio, la brossuratrice sviluppata da Meccanotecnica. La macchina è stata premiata per il suo design e innovazione. Disegnobello ha contribuito al progetto, che ha portato alla vittoria del premio. La premiazione si è svolta in un evento dedicato, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulla cerimonia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui