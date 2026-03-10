Sostenibilità torna ' The Good Farmer Award' | candidature aperte fino al 15 maggio

Il Gruppo Davines, noto per i marchi di cosmetica professionale come Davines e 'comfort zone', ha aperto le candidature per il 'The Good Farmer Award' 2026, giunto alla sua terza edizione. La scadenza per presentare le domande è il 15 maggio. L'iniziativa coinvolge agricoltori e produttori impegnati in pratiche sostenibili, con un focus sulla promozione di metodi di coltivazione responsabili.

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Il Gruppo Davines - azienda attiva nel settore della cosmetica professionale con i marchi per l'haircare Davines e per lo skincare 'comfort zone', B Corp dal 2016 - annuncia, per il terzo anno consecutivo, l'apertura delle candidature per 'The Good Farmer Award' 2026. Realizzato in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, è il primo premio in Italia a sostenere i giovani agricoltori che guidano la transizione ecologica attraverso pratiche di agricoltura biologica rigenerativa e agroecologiche, con un approccio sistemico e anche sociale. Anche per questa edizione è stata rinnovata l'estensione... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sostenibilità, torna 'The Good Farmer Award': candidature aperte fino al 15 maggio