Due donne e un uomo per la fascia tricolore | tre liste a Corigliano d’Otranto

A Corigliano d’Otranto si svolge la corsa per la fascia tricolore, con tre candidati sindaci che rappresentano altrettante liste. Tra loro ci sono due donne e un uomo, tutti con precedenti esperienze nel settore amministrativo. La competizione si svolge con un quadro di candidati consolidati, ciascuno sostenuto dalle proprie forze politiche e liste di appoggio. La campagna elettorale si avvia alla fase finale prima del voto.

CORIGLIANO D’OTRANTO – Sono tre i candidati sindaci, sostenuti dalle rispettive compagini, nella corsa alla fascia tricolore a Corigliano d’Otranto: due donne e un uomo, uniti tutti da esperienze amministrative alle spalle.In campo c’è Ada Fiore, già sindaca per dieci anni, che si ripropone come.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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