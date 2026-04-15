Musica e solidarietà in armonia | a Corigliano d’Otranto concerto di Ennio Cominetti promosso da Lions club Maglie

Il 17 aprile alle 19:30 si terrà un concerto nella Chiesa Parrocchiale San Nicola Vescovo di Corigliano d’Otranto, promosso dal Lions Club Maglie. L’evento vedrà protagonista il musicista Ennio Cominetti, che proporrà un'esibizione musicale. L’iniziativa unisce l’aspetto artistico a quello solidale, offrendo ai partecipanti un momento di ascolto e coinvolgimento. La serata si svolgerà in un contesto religioso e culturale della città.

CORIGLIANO D’OTRANTO – Ci sono eventi che si ascoltano, e altri che si vivono. Quello in programma il 17 aprile alle ore 19:30, nella Chiesa Parrocchiale San Nicola Vescovo, promette di essere molto più di un concerto: un’esperienza intensa dove la grande musica incontra la solidarietà.A firmare.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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