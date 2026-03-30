Bastano due bicchieri di vino al giorno per aumentare del +25% il rischio di tumore del colon-retto | l’allarme nel nuovo studio e il parere dell’esperto

Uno studio recente ha evidenziato che consumare due bicchieri di vino al giorno può aumentare del 25% il rischio di tumore del colon-retto. In Italia, il consumo moderato di alcol è spesso visto come un gesto innocuo e anche salutare, specialmente se associato ai pasti. Questa percezione diffusa si scontra con i dati emersi dalla ricerca, che suggeriscono un possibile rischio legato a questo comportamento.

In Italia bere è ancora considerato un gesto innocuo, quasi salutare, purché “con moderazione”. Due bicchieri al giorno, meglio se vino e rigorosamente ai pasti, non fanno notizia, non allarmano nessuno e raramente finiscono nel mirino dei medici. Eppure proprio questa abitudine, socialmente legittimata e culturalmente protetta, oggi ci presenta il conto. Una grande ricerca epidemiologica pubblicata sulla rivista scientifica Cancer, basata sui dati dello studio statunitense P lco (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial), ha seguito oltre 88mila adulti per circa 20 anni, documentando 1.679 nuovi casi di tumore del colon-retto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Bastano due bicchieri di vino al giorno per aumentare del +25% il rischio di tumore del colon-retto”: l’allarme nel nuovo studio e il parere dell’esperto Articoli correlati I cibi che aumentano del 45% il rischio di tumore al colon-retto: lo studio di HarvardNegli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi sull’insorgenza del tumore al colon-retto prima dei 50 anni: in Italia il numero dei casi negli... Tumore al colon-retto: bastano pochi minuti di sport al giorno per proteggersi dal cancroLa diffusione del tumore al colon-retto continua ad aumentare, anche in Italia dove si segnalano circa 50. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bastano due bicchieri di vino al giorno... Argomenti discussi: Un pomeriggio gattastico: 5 lavoretti da Gabby's Dollhouse; In quanto tempo degrada ogni tipo di rifiuto? Ecco tutte le risposte. Premio al vino di Romagna. Varignana ha un nuovo re. Due bicchieri all’AlbanaDai colli di Varignana alla Guida Vini d’Italia 2026. Decolla e conquista i Due Bicchieri l’Albana Romagna Docg nato nelle cantine di Agrivar, l’azienda agricola di Palazzo di Varignana. Se l’olio ... ilrestodelcarlino.it