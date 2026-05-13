Le famiglie che si occupano di persone con disabilità affrontano ogni giorno una carenza di posti disponibili nelle Residenze assistenziali familiari (RAF), creando un grave disagio. La legge del 1992 sembra limitare l’accesso a servizi fondamentali, lasciando molte famiglie senza alternative. La situazione attuale solleva anche il problema di chi debba assumersi la responsabilità del sovraccarico fisico dei caregiver, ormai sotto pressione da tempo.

? Domande chiave Come può una legge del 1992 bloccare i servizi essenziali?. Chi deve rispondere del collasso fisico dei caregiver oggi?. Perché le istituzioni non sbloccano i fondi per le strutture Raf?. Cosa rischiano le famiglie senza un supporto assistenziale temporaneo?.? In Breve Normativa obsoleta del 1992 limita l'azione delle organizzazioni del Terzo Settore.. Tavolo tecnico tra Anffas, Asl e Regione aperto da oltre due anni.. Direttrice Lazzarotto coordina il dialogo con le istituzioni sanitarie e regionali.. Mancanza di posti mette a rischio la salute fisica ed economica dei caregiver.. Le famiglie dei ragazzi con disabilità lottano per riavere i posti di sollievo nelle strutture Raf, bloccate da una normativa ferma al 1992.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disabilità, il dramma delle famiglie: mancano i posti nelle Raf

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Iran, il dramma delle famiglie italiane: -1,7 miliardi tra bollette e mutui? Cosa sapere Le famiglie italiane registrano 1,7 miliardi di euro di esborsi extra per il conflitto in Iran.

Leggi anche: Umbria, l’azzardo divora 800mila euro al giorno: il dramma delle famiglie

Argomenti più discussi: Spyne, il trailer del thriller ispirato a una storia vera; Sostegno degli alunni con disabilità, il Coruc programma l’attivazione dell’XI ciclo di percorsi di specializzazione · ilreggino.it; Rifiutano di affittarle casa perché il figlio è autistico: il dramma della madre e del piccolo Gabriele, soli nell'incertezza; Sport e disabilità: in arrivo i fondi Ausl per l'acquisto di protesi e ausili.

Ass.Raggio di Luce (@AssRaggiodiLuce) / Posts / X x.com

Come posso superare il mio odio per gli sport? reddit

Mira: al via Dis-Abilitiamoci, il festival delle disabilitàVenerdì 15 e sabato 16 maggio debutta a Mira Dis-Abilitiamoci, la prima edizione del festival dedicato al mondo della disabilità volto a connettere servizi sanitari, realtà associative e cittadinanz ... genteveneta.it