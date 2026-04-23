In Umbria, le perdite quotidiane legate al gioco legale si attestano a circa 793mila euro, secondo i dati del 2025. Il totale annuo di queste perdite per le famiglie regionali si avvicina ai 290 milioni di euro. Questi numeri evidenziano un fenomeno che coinvolge molte famiglie e rappresenta un problema economico importante per la regione.

? Cosa sapere In Umbria le perdite per gioco legale raggiungono 792.739 euro al giorno nel 2025.. Il drenaggio economico regionale ammonta a 290 milioni di euro annui tra le famiglie.. Nel 2025, le famiglie umbre hanno bruciato ben 792.739 euro al giorno attraverso il gioco pubblico e legale, secondo i dati della relazione sul settore pubblicata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Il bilancio economico che emerge dall’analisi del MEF descrive un impatto profondo sulle tasche dei cittadini: in media, ogni abitante della regione ha perso circa 340 euro. Questo dato, pur considerando la media che include anche chi non ha mai giocato, come neonati o bambini, evidenzia quanto l’azzardo sia radicato nel tessuto sociale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, l’azzardo divora 800mila euro al giorno: il dramma delle famiglie

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