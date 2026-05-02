Popolazione o produzione eccessiva sulla terra? PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 2 maggio 2026

Sabato 2 maggio 2026, la trasmissione PIAZZA LIBERTÀ si concentra sulle questioni legate alla crescita della popolazione e alla produzione di risorse sul pianeta. Si discute delle conseguenze di un aumento numerico della popolazione e dei livelli di produzione che superano la capacità di sostenibilità dell’ambiente. La puntata dedica attenzione alle statistiche recenti e alle tendenze globali riguardanti entrambi gli aspetti.

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 2 maggio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta Il rapporto sostiene che gli esseri umani non solo siano troppi, ma siano di gran lunga più “energivori” di quanto permetta la “capacità portante” della Terra. Questo termine indica una stima di quanti individui (o altri esseri viventi) possono sopravvivere a lungo termine su un dato pianeta in base alle risorse disponibili e alla velocità con cui queste si rigenerano. Secondo le stime, mantenendo gli attuali consumi, la popolazione sostenibile dovrebbe essere di 2,1 – 2,5 miliardi di persone. L’attuale popolazione di 8 miliardi è circa 3,4 volte superiore a questa cifra.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Popolazione o produzione eccessiva sulla terra? PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 2 maggio 2026 Notizie correlate Leggi anche: Che cos’è una Donna. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 28 febbraio 2026 La Grande Ristrutturazione del Mondo. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 14 marzo 2026PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 14 marzo 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.