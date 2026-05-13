Diritti Lgbt+ la Ue sceglie il compromesso | adotterà una raccomandazione contro le pratiche di conversione ma non le vieterà

La Commissione europea ha annunciato che nel 2027 adotterà una raccomandazione rivolta agli Stati membri, invitandoli a vietare le pratiche di conversione per le persone lgbtqia+. La decisione arriva dopo una petizione firmata da oltre un milione di cittadini europei che chiedevano di proibire tali pratiche. Tuttavia, il testo non prevede un divieto obbligatorio, ma si limita a un invito alla regolamentazione.

Dopo la richiesta di oltre un milione di cittadini europei di vietare le pratiche di conversione per le persone lgbtqia+, la Commissione europea ha deciso di intervenire impegnandosi ad adottare nel 2027 una raccomandazione per esortare gli Stati membri a introdurre il divieto. «Queste pratiche non hanno posto nella nostra Unione. L’Ue è orgogliosa di essere al fianco della comunità Lgbtqia+ e ribadisce la sua visione di un’Unione di uguaglianza, un luogo in cui tutti possano vivere liberamente, apertamente e autenticamente», ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen. La raccomandazione, accompagnata da ulteriori misure di supporto,...🔗 Leggi su Open.online

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