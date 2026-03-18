Verso il vertice Ue l’Italia affila le armi contro le tasse green ma la Germania si sfila

Mentre si avvicina il vertice dell’Unione Europea, l’Italia si prepara a contrastare le proposte sulle tasse green, concentrandosi sull’Ets, che il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica definisce come una tassa che grava troppo sui prezzi finali. Nel frattempo, la Germania ha deciso di non partecipare alle misure proposte, creando uno scenario di divisione tra i paesi membri.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin: l’Ets tassa che si scarica in modo insostenibile sui prezzi finali. Per le bollette italiane vale più di sette miliardi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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