A tre mesi dalla morte di un attore noto, la sua famiglia ha pubblicato un messaggio sui social media in cui la moglie descrive il dolore provato. Nel post, ha scritto che il cuore è spezzato e che le parole non riescono a rendere l’idea di quanto sia forte la sofferenza. La donna ha anche condiviso come sta affrontando il lutto insieme ai figli, senza fornire ulteriori dettagli sulla causa della scomparsa.

A tre mesi dalla scomparsa di James Van Der Beek, la moglie Kimberly ha condiviso sui social un lungo e doloroso aggiornamento sulla sua vita e sul lutto che sta affrontando insieme ai figli. L’attore, noto per la serie Dawson’s Creek, è morto dopo una battaglia contro il cancro al colon. In un post pubblicato su Instagram, la donna ha espresso tutto il suo dolore e ha raccontato come la realtà della perdita stia diventando sempre più concreta: “Oggi sono tre mesi che abbiamo perso James. Dire che ho il cuore spezzato è un enorme eufemismo”, ha scritto, accompagnando il messaggio con alcune foto dell’attore con tutta la famiglia. “Le parole non riescono a descrivere cosa sia il dolore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dire che ho il cuore spezzato è un enorme eufemismo. Le parole non riescono a descrivere cosa sia il dolore. Il conforto dello choc è svanito”: così la moglie di James Van Der Beek

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