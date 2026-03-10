James Van Der Beek il dolore di Emilia la figlia di 9 anni | Parlo con lui tutti i giorni

Emilia, la figlia di nove anni di James Van Der Beek, ricorda l’attore scomparso lo scorso 11 febbraio. La bambina afferma di parlare con lui ogni giorno, anche se ormai non è più presente. La famiglia ha condiviso che Emilia mantiene vivo il ricordo del padre attraverso questi incontri quotidiani. La scomparsa di Van Der Beek ha avuto un forte impatto sulla famiglia.

Emilia, la figlia di soli 9 anni di James Van Der Beek, ricorda l’attore scomparso lo scorso 11 febbraio. La star di Dawson’s Creek è scomparsa dopo una lunga malattia, una battaglia che ha affrontato senza essere mai abbandonato dalla sua famiglia. Il dolore di Emilia per papà James Van Der Beek. L’8 marzo James Van Der Beek avrebbe compiuto 49 anni. In tanti hanno ricordato l’attore, il suo sorriso e la forza con cui ha affrontato la malattia, un tumore al colon-retto che non gli ha lasciato scampo. Fra i messaggi più belli quello di sua figlia Emilia, di 9 anni, che ha pubblicato sul profilo Instagram di sua madre Kimberly un video che commuove. 🔗 Leggi su Dilei.it

