Dipendente comunale lavorava in Svizzera dopo aver timbrato in Comune in Italia | denunciato

Una persona impiegata presso un Comune nella provincia di Varese è stata denunciata dalla Guardia di Finanza. Secondo quanto emerso, l’indagato avrebbe timbrato il badge in Italia, ma successivamente avrebbe lavorato in Svizzera. Le autorità hanno contestato al dipendente le false attestazioni di presenza in servizio e una presunta truffa ai danni dello Stato. L’indagine è ancora in corso per accertare i dettagli della vicenda.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine della Guardia di Finanza Un dipendente del Comune in provincia di Varese è stato denunciato dalla Guardia di Finanza con le accuse di false attestazioni di presenza in servizio e truffa ai danni dello Stato. L’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, risultava regolarmente in servizio ma avrebbe in realtà svolto attività lavorativa per un’azienda in Svizzera. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Varese. Il meccanismo scoperto dagli investigatori. Le verifiche hanno permesso di ricostruire un comportamento ritenuto ripetuto e organizzato nel tempo. Il dipendente, incaricato della manutenzione del verde pubblico, dopo aver timbrato il cartellino, si sarebbe allontanato sistematicamente dal posto di lavoro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Dipendente comunale lavorava in Svizzera dopo aver timbrato in Comune in Italia: denunciato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Timbra il cartellino nel Varesotto e poi va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente comunaleTimbrava il cartellino in Comune, poi si allontanava dall'ufficio e si recava in Svizzera dove lavorava per un'impresa del Canton Ticino: dipendente... Il dipendente comunale che timbrava in Italia e poi andava a lavorare in SvizzeraNel sistema di gestione presenze del Comune risultava presente e in servizio, ma in realtà andava a lavorare per un'impresa in Svizzera. Temi più discussi: Timbra il cartellino in Comune e va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente pubblico; Varese, timbra il cartellino, poi va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente comunale infedele; Timbra il cartellino nel Varesotto e poi va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente comunale; Timbra il cartellino ma va a lavorare in Svizzera, denunciato un dipendente pubblico. Dipendente comunale timbra il cartellino e va a lavorare in Svizzera denunciato per truffa x.com Timbra il cartellino nel Varesotto e poi va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente comunaleTimbrava il cartellino in un Comune nel Varesotto, poi si allontanava dall'ufficio e si recava in Svizzera dove lavorava per un'impresa del Canton Ticino ... fanpage.it Dipendente comunale timbra il cartellino e va a lavorare in Svizzera: scoperta truffa con 18 assenze ingiustificateTimbrava il cartellino in Comune e poi si recava in Svizzera, dove lavorava per una impresa del Canton Ticino. L'uomo, dipendente di una amministrazione locale dell'Alto Varesotto, è stato denunciato ... msn.com