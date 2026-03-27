Dior apre le porte del suo mondo letteralmente | la mostra che ti fa entrare nel processo creativo

Una nuova esposizione permette di entrare nel processo di creazione di Dior, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva. La mostra si svolge in uno spazio aperto e accessibile, con ambienti dedicati a diverse fasi della produzione. Sono esposti materiali, schizzi e strumenti utilizzati dai designer, offrendo una visione diretta del lavoro dietro le quinte. L’evento è aperto al pubblico e si svolge per un periodo limitato.

Ok, dimentica le solite mostre moda dove guardi abiti bellissimi da lontano e basta. Questa è un’altra cosa. Dior sta portando il suo universo dentro un museo — ma non in modo nostalgico o “archivio polveroso”. Più tipo: entra, guarda, capisci davvero come nasce tutto. Si chiama Dior: Crafting Fashion e apre ad aprile (precisamente il 16) allo SCAD FASH Museum, aka l’Atlanta- based Museum of Fashion + Film. E sì, è una di quelle esperienze che se sei anche solo minimamente dentro la moda. vuoi vedere. Dior: Crafting Fashion: non è solo una mostra, è un backstage gigante. La differenza qui è che non ti mostrano solo il risultato finale — l’abito perfetto, il red carpet moment, la couture che scorre — ma tutto quello che c’è prima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dior apre le porte del suo mondo (letteralmente): la mostra che ti fa entrare nel processo creativo Articoli correlati Sant’Agata de’ Goti, iCare apre le porte del suo mondo con un evento primaverileLa cooperativa sociale di comunità iCare presenta il suo mondo a Sant’Agata de’ Goti (BN) con una vetrina promozionale che unisce le sue quattro... Un’odissea tra inferno e paradiso. Apre le porte la mostra “Viaggio al centro del labirinto”Tra immagini, simboli e richiami ai classici nasce a Mondaino un percorso espositivo immersivo. Aggiornamenti e notizie su Dior apre Discussioni sull' argomento Le novità della Pasqua 2026 sono qui.; Parigi - Île-de-France: ecco 5 eventi di street art da non perdere questa primavera; Mostre imperdibili per gli appassionati di moda a Parigi; Cosa fare giovedì 26 marzo 2026 a Parigi e nella regione dell'Île-de-France. Dior apre le porte del suo mondo (letteralmente): la mostra che ti fa entrare nel processo creativoOk, dimentica le solite mostre moda dove guardi abiti bellissimi da lontano e basta. msn.com Una porta che si apre una volta l'anno. Non per turisti, non per eventi, non per nessuna ragione moderna. Solo per il pane. Siamo a Ferrara, dentro le mura del Monastero del Corpus Domini. Le suore di clausura che ci vivono non escono, non ricevono visite, - facebook.com facebook