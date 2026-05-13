Dimmi La Verità | Simona Loizzo Lega | Terapie digitali prescrivibili anche in Italia

Il 13 maggio 2026 è andata in onda una puntata di #DimmiLaVerità in cui la deputata della Lega ha annunciato che le terapie digitali saranno rese prescrivibili anche nel sistema sanitario italiano. La parlamentare ha fornito dettagli su questa novità, senza specificare le modalità di implementazione o le tempistiche precise. La notizia riguarda un cambiamento nelle procedure di prescrizione delle terapie digitali nel paese.

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