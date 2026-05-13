Dimmi La Verità | Simona Loizzo Lega | Terapie digitali prescrivibili anche in Italia
Il 13 maggio 2026 è andata in onda una puntata di #DimmiLaVerità in cui la deputata della Lega ha annunciato che le terapie digitali saranno rese prescrivibili anche nel sistema sanitario italiano. La parlamentare ha fornito dettagli su questa novità, senza specificare le modalità di implementazione o le tempistiche precise. La notizia riguarda un cambiamento nelle procedure di prescrizione delle terapie digitali nel paese.
Ecco #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026. La deputata della Lega Simona Loizzo ci spiega come le terapie digitali saranno prescrivibili anche in Italia. Ecco #DimmiLaVerità del 12 maggio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino spiega le conseguenze nel medio e lungo periodo di quello che sta accadendo in Iran. Ecco #DimmiLaVerità dell'11 maggio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti analizziamo il caso Giuli e le difficoltà del centrodestra. Ecco #DimmiLaVerità dell'8 maggio 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta la tragica storia di una cittadina italiana intrappolata in Egitto. Ecco #DimmiLaVerità del 7 maggio 2026. La deputata della Lega Tiziana Nisini ci parla della carenza di senologi in Italia, una emergenza nazionale Libro dell’orrore sull’utero in affitto.🔗 Leggi su Laverita.info
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