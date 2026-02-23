Dimmi La Verità | Paolo Formentini Lega | Smontiamo tutte le falsità sul Board of Peace

Paolo Formentini, deputato della Lega, smaschera le false affermazioni sul Board of Peace, che coinvolgeva Donald Trump e l’Italia. La sua dichiarazione deriva dalla diffusione di notizie infondate che circolavano sui social e sui media. Formentini spiega i dettagli reali di quella iniziativa, chiarendo l’effettiva partecipazione italiana e i suoi obiettivi. La sua ricostruzione si concentra sui fatti concreti e sui ruoli ufficiali coinvolti.

Ecco #DimmiLaVerità del 23 febbraio 2026. Il deputato della Lega Paolo Formentini smonta tutte le falsità sul Board of Peace organizzato da Donald Trump e sulla partecipazione dell'Italia. Paolo FORMENTINI, Deputato Lega > GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO ore 20:35 a "ZTL" (Giornale Radio) Streaming: giornaleradio.fm x.com Paolo Formentini: Con questo Governo l'Italia torna a unire l'Occidente e trascina dietro di sé gli altri Paesi. Siamo convinti, infatti, che una volta capita la bontà del piano di Trump per il Medio Oriente altri ci seguiranno e aderiranno al Board of peace per dare