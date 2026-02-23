Dimmi La Verità | Paolo Formentini Lega | Smontiamo tutte le falsità sul Board of Peace

Da laverita.info 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Formentini, deputato della Lega, smaschera le false affermazioni sul Board of Peace, che coinvolgeva Donald Trump e l’Italia. La sua dichiarazione deriva dalla diffusione di notizie infondate che circolavano sui social e sui media. Formentini spiega i dettagli reali di quella iniziativa, chiarendo l’effettiva partecipazione italiana e i suoi obiettivi. La sua ricostruzione si concentra sui fatti concreti e sui ruoli ufficiali coinvolti.

dimmi la verit224 paolo formentini lega smontiamo tutte le falsit224 sul board of peace
© Laverita.info - Dimmi La Verità | Paolo Formentini (Lega): «Smontiamo tutte le falsità sul Board of Peace»

Ecco #DimmiLaVerità del 23 febbraio 2026. Il deputato della Lega Paolo Formentini smonta tutte le falsità sul Board of Peace organizzato da Donald Trump e sulla partecipazione dell'Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info

Dimmi La Verità | Paolo Formentini (Lega): «Il centrodestra è un corpo coeso»Oggi si è tenuto il voto di fiducia sull’Ucraina, e il deputato della Lega Paolo Formentini ha parlato chiaramente.

Dimmi La Verità | Generale Santomartino: «Il legame tra Board of Peace e conferenza di Monaco»Il generale Giuseppe Santomartino ha spiegato che il collegamento tra il Board of Peace e la conferenza di Monaco nasce dalla volontà di rafforzare la stabilità nella regione, soprattutto dopo le tensioni recenti in Medio Oriente.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Dal San Paolo al King’s College: la scalata di Di Maio continua; Ecco la scaletta segreta della chiusura dei Giochi; Dimmi La Verità | Generale Santomartino | Il legame tra Board of Peace e conferenza di Monaco; Dimmi La Verità | Federica Onori Azione | La politica estera non va strumentalizzata.