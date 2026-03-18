Dimmi La Verità | Andrea Barabotti Lega | Troppi figli sottratti ai genitori
Ecco il nuovo episodio di #DimmiLaVerità del 18 marzo 2026. Il deputato della Lega Andrea Barabotti si concentra sui casi in cui i figli vengono tolti ai genitori, partendo dalle vicende delle famiglie nel bosco. La discussione riguarda le situazioni di separazione dei figli dai loro genitori e le procedure adottate in questi casi.
Ecco #DimmiLaVerità del 18 marzo 2026. Il deputato della Lega Andrea Barabotti commenta i casi in cui i figli vengono staccati dai genitori a partire dalla famiglia nel bosco. Ecco #DimmiLaVerità del 17 marzo 2026. Il nostro Fabio Amendolara spiega come alcuni medici e magistrati ostacolano la lotta alla immigrazione clandestina. Ecco #DimmiLaVerità del 16 marzo 2026. La nostra Francesca Ronchin ci rivela i dettagli dell'egemonia della sinistra nelle associazioni degli italiani all'estero. Ecco #DimmiLaVerità del 13 marzo 2026. Il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori spiega lo scandalo dell'acquisto di immobili da parte del Comune di Roma. 🔗 Leggi su Laverita.info
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