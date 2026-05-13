Dimessa la piccola Trevallion i giudici intanto respingono il ricorso contro l' allontanamento della mamma

La bambina della famiglia Trevallion Birmingham, ricoverata per oltre una settimana a causa di una patologia respiratoria probabilmente virale, è stata dimessa dall'ospedale. Nel frattempo, i giudici hanno respinto il ricorso presentato contro l’allontanamento della madre, mentre i dettagli sulla vicenda legale sono ancora al centro dell’attenzione. La famiglia si trova ora in attesa di ulteriori sviluppi legati alla tutela della minore.

È stata dimessa dall'ospedale la figlia piccola della famiglia Trevallion Birmingham, che era ricoverata da più di una settimana per una patologia respiratoria di probabile natura virale, come era stato specificato dalla Asl Lanciano Vasto Chieti. La bambina è tornata nella struttura di Vasto.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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