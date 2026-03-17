Relazioni generiche e copiate da Servizi sociali e comunità | il ricorso della famiglia nel bosco contro l’allontanamento della mamma

Una famiglia ha fatto ricorso contro l’allontanamento della madre, contestando le decisioni dei servizi sociali. L’azione legale è stata depositata da due avvocati presso il Tribunale dell’Aquila. La disputa riguarda le relazioni tra i membri della famiglia e le modalità con cui sono stati gestiti gli allontanamenti. La causa coinvolge questioni di tutela e affidamento, senza che siano ancora state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali.

L’Aquila, 17 marzo 2026 – Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno presentato alla Corte d'Appello dell'Aquila il reclamo per contestare l'ordinanza del Tribunale per i Minori dell'Aquila, che il 6 marzo ha separato la famiglia del bosco, con la madre dei tre minori – Catherine Birmingham – espulsa dal centro di accoglienza di Vasto (Chieti). Intanto questa mattina sono arrivati gli ispettori inviati dal ministero della Giustizia, che effettueranno ulteriori approfondimenti sulla vicenda. I punti del reclamo in Corte d’Appello. Tra i punti chiariti nel ricorso degli avvocati di papà Nathan Trevallion e mamma Catherine Birmingham c’è “l'accettazione della famiglia di trasferirsi in una casa offerta dal Comune di Palmoli (Chieti), organizzando l'istruzione dei figli con una maestra nello spazio di accoglienza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Relazioni generiche e copiate da Servizi sociali e comunità”: il ricorso della famiglia nel bosco contro l’allontanamento della mamma Articoli correlati “I bimbi cresciuti nel bosco restino in casa famiglia, ripristinate buone relazioni dopo l’allontanamento della mamma”Roma, 14 marzo 2026 – Avrebbe iniziato a sortire i primi effetti l’allontanamento, tra le polemiche, di mamma Catherine dalla casa famiglia che... Famiglia nel bosco, servizi sociali promuovono il padre ma la coppia fa ricorso: “Bimbi non mangiano più senza mamma”La famiglia punta a una sospensione provvisoria del provvedimento di allontanamento di Catherine Birmingham raccontando che il maschio "ha giurato...