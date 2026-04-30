Famiglia nel bosco no al ricorso dei Trevallion | confermato l’allontanamento della madre dai figli

(Adnkronos) – Confermato l'allontanamento dai figli per Catherine, la mamma della “famiglia nel bosco” di Palmoli, a Chieti. La Corte d’Appello dell’Aquila, sezione minorile, ha infatti rigettato il ricorso presentato dai legali dei coniugi Trevallion. Il documento contestava il provvedimento emesso lo scorso 6 marzo dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che aveva stabilito l’allontanamento della madre, Catherine Birmingham, dalla struttura in cui i tre figli sono ospitati da novembre. I bambini, infatti, erano stati precedentemente portati via ai genitori su disposizione dell’autorità giudiziaria e collocati in un istituto a Vasto. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, secondo la perizia psichiatrica depositata nei giorni scorsi al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, sarebbero "genitori inadeguati".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Famiglia nel bosco, il tribunale separa la madre dai figli.

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Famiglia nel bosco, reclamo è improcedibile. La decisione della Corte d’Appello dell’Aquila. - facebook.com facebook

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