Dimessa due volte dal Moscati poi muore | scatta l’inchiesta

Una donna è stata dimessa due volte dall’ospedale e successivamente è deceduta. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso. La paziente aveva ricevuto due visite mediche con conseguenti rinvii al ritorno a casa, prima di perdere la vita. Sono in corso verifiche sui protocolli clinici adottati e su eventuali responsabilità. La notizia si sta diffondendo tra i residenti della zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti Due visite, altrettanti rinvii a casa e poi il decesso. La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare luce sulla morte di una donna di 63 anni, originaria dell’hinterland avellinese, spirata lo scorso 2 maggio presso l’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati”. Secondo quanto ricostruito dalle denunce dei familiari, la vittima si era rivolta alla struttura ospedaliera in due distinte occasioni prima del tragico epilogo: Il 24 aprile: Un primo accesso al Pronto Soccorso, conclusosi con le dimissioni dopo ore di attesa.. Il 28 aprile: Una visita specialistica in regime di intramoenia. In questa sede sarebbe emersa la necessità di una trasfusione che, tuttavia, non sarebbe stata disposta con carattere d’urgenza, permettendo il rientro a casa della paziente.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dimessa due volte dal “Moscati” poi muore: scatta l’inchiesta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Dimessa due volte e poi curata”: l’odissea di un’anziana con il femore rotto per un meseEmpoli, 11 maggio 2026 – Poco meno di un mese trascorso con un femore rotto, con l’intervento eseguito al San Giuseppe al terzo accesso in pronto... Neonata di due mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta un’inchiestaUna neonata di due mesi è morta nella notte all’ospedale San Pio di Benevento, dove era stata trasportata d’urgenza dai genitori dopo un improvviso... Temi più discussi: Dimessa due volte e poi curata: l’odissea di un’anziana con il femore rotto per un mese; Dimessa due volte, muore, indagati due medici di Avellino; Anziana dimessa dall'ospedale di Empoli, aveva una frattura. L'Asl: Non sempre visibili al primo esame; Uk, quattro dimissioni nel governo: Starmer in bilico. Inizio degli appuntamenti due volte a settimana a 27 settimane - reddit.com reddit Dimessa due volte, muore, indagati due medici di AvellinoDue medici dell'ospedale Moscati di Avellino sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura con l'ipotesi di omicidio colposo e lesioni in ambito sanitario. (ANSA) ... ansa.it Dimessa due volte dal Moscati, muore: la Procura apre un’inchiestaAVELLINO- Per due volte era giunta al Moscati di Avellino, la prima al Pronto Soccorso e la seconda per una visita specialistica in intramoenia e dopo ore di attesa nel primo caso e dopo una visita ne ... irpinianews.it