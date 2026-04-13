L' annuncio social di Manlio Messina | Spiegherò perchè ho lasciato Fratelli d' Italia
Un politico ha annunciato tramite un post sui social che nei prossimi giorni fornirà spiegazioni sulle motivazioni della sua uscita dal partito di appartenenza. Dopo diversi mesi, ha deciso di condividere pubblicamente le ragioni che lo hanno portato a lasciare la formazione politica, senza ancora specificare i dettagli. L'annuncio ha suscitato attenzione tra gli utenti e i media, in attesa di ulteriori chiarimenti.
"Credo dopo tanti mesi sia arrivato il momento di raccontare perché' sono uscito da Fratelli d'Italia. Le vere motivazioni e non quelle raccontate con ricostruzioni fantasiose". Lo annuncia, con un post su Instagram, Manlio Messina ex deputato nazionale FdI oggi al Gruppo Misto. "E' arrivato il.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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