Durante un dibattito televisivo, un esponente politico ha commentato duramente l’attuale governo, affermando che da quando c’è la leader di un partito di centrodestra, gli italiani fanno meno figli. Ha inoltre aggiunto che il governo attuale non ha prodotto risultati e che, concludendo il suo mandato, si potrà fare un confronto con le legislature passate, senza trovare scuse per eventuali fallimenti.

"Ha funzionato niente in questo governo, arrivano alla fine e sarà una aggravante aver governato 4 o 5 anni, perché sarà possibile fare il paragone con la legislatura precedente, scuse non ne anno". A DiMartedì, su La7, Pier Luigi Bersani ascolta un collage di dichiarazioni di Giorgia Meloni preparato per l'occasione dalla redazione di Giovanni Floris e poi apre il fuoco sulla premier. "Sono arrivati che crescevamo del 3,9 e adesso siamo gli ultimi in Europa con lo 0,4, abbiamo una catastrofe dal punto di vista della politica industriale, i salari all'8% in meno di 3 anni fa, la sanità che è messa come è messa, più sbarchi di clandestini della legislatura precedente", snocciola l'ex segretario del Partito democratico che poi risfodera l'arma del fascismo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - DiMartedì, il delirio di Bersani contro Meloni: "Da quando c'è lei gli italiani fanno meno figli"

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Siamo al delirio: per Giannini se ti violentano l’immagine con l'IA e lo denunci, sei tu la cinica che crea il nemico. Un fango ideologico che trasforma la vittima in carnefice per non ammettere lo schifo. Il doppio pesismo di certi salotti è vomitevole. x.com

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