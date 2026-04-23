L’ex leader del Partito Democratico ha criticato la premier per la gestione del Paese, affermando che l’Italia si trova in fondo alla classifica europea. Secondo Bersani, la leader di centrodestra si concentra sulla propaganda e non affronta i problemi reali del Paese. La discussione si inserisce in un contesto di confronti politici tra le due figure, con continue osservazioni sulla linea adottata dall’attuale governo.

Giorgia Meloni e Pier Luigi Bersani non sono mai stati avversari diretti, eppure tra la leader di Fratelli d’Italia e l’ex segretario del Partito Democratico vige una palese contrapposizione di vedute. Ancora una volta, il leader dem è tornato a scagliarsi contro le scelte politiche dell’attuale premier, affermando che “questo paese morirà di propaganda”. Bersani: “È tutta colpa di Meloni? Un bel po’” Le accuse precedenti Il dem su Trump: “Non so se è matto o meno” Bersani: “È tutta colpa di Meloni? Un bel po’” Ospite di Lilli Gruber nella puntata di Otto e mezzo di giovedì 23 aprile 2026 è stato anche Pier Luigi Bersani. L’ex segretario Pd ha lamentato la posizione dell’Italia in Europa, affermando che “adesso siamo gli ultimi, l’industria col segno meno, i salari al 7% in meno, la sanità, la povertà.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bersani contro Meloni, "Italia ultima in Europa e lei non guarda in faccia i problemi, solo propaganda"

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